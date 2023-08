Serviços na rede elétrica deixam áreas de cinco RAs sem luz nestas segunda

Desligamento será em endereços do Guará, Park Way, Sobradinho, SIA e Ceilândia

Nesta segunda-feira (28), endereços de cinco regiões administrativas ficarão sem energia por tempo determinado para que sejam realizados serviços como podas de árvores, modernização e construção de rede. O desligamento está programado para iniciar às 9h no Guará, Park Way, Sobradinho, SIA e Ceilândia.

Para poda de árvores, ficam sem energia as quadras 2 (conjunto 3), 27 (conjuntos 2 e 3) e 28, chácara 4 e conjuntos 1 a 6 do Setor de Mansões Park Way, das 9h às 14h.

No SIA, a construção de rede elétrica provocará o desligamento de energia no STRC trecho 2, das 9h às 13h.

Outras três regiões ficam sem energia para modernização de rede, das 9h às 16h. No Guará, o desligamento será na QE 10, conjuntos A ao D. Em Sobradinho, será na DF-001 e nas chácaras Horto Medicinal e Recanto do Rei. E em Ceilândia, na EQNP 14/18, blocos D, F, G; QNN 38, conjunto F; QNN 40, conjuntos A, C, E, G e I; QNP 14, conjuntos A e B; e QNP 18, conjunto A.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília