Homem é preso furtando barbearia no Núcleo Bandeirante

O homem teria usado um pé de cabra e uma placa de sinalização para conseguir entrar na barbearia, e tentou se esconder atrás de um balcão

Na madrugada desta sexta-feira (20), a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu em flagrante um homem que estava furtando uma barbearia no Núcleo Bandeirante. Os agentes do 25ª Batalhão fazia um patrulhamento de rotina quando viu o estabelecimento com sinais de arrombamento por volta das 3h30.

O homem teria usado um pé de cabra e uma placa de sinalização para conseguir entrar na barbearia. Lá dentro, tentou se esconder da PMDF se escondendo atrás de um balcão, sem sucesso. Ele então foi detido e encaminhado para a 21ª DP, onde foi autuado por furto qualificado.