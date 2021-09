PCDF faz operações contra tráfico de drogas em Ceilândia e Sobradinho

Quatro homens acabaram presos em flagrante

A Polícia Civil (PCDF) realizou, na quinta-feira (2), duas operações contra o crime de tráfico de drogas. As ações ocorreram em Sobradinho e em Ceilândia.

Em Ceilândia, a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na QNN 05. Dois homens acabaram presos em flagrante por tráfico. Dois dias antes, os policiais já haviam apreendido quantidade significativa de drogas como maconha e cocaína.

Em Sobradinho, a 35ª DP também prendeu dois homens em flagrante. Eles foram vistos no momento em que faziam entrega de drogas. Um deles já havia sido preso recentemente.

Segundo as investigações, a dupla combinava as vendas por meio de aplicativos de mensagem. Com eles, os policiais apreenderam porções de maconha, cocaína, uma balança de precisão, celulares um relógio de pulso e três facas tipo espada. Os envolvidos, caso condenados, podem pegar até 15 anos de prisão.