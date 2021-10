PCDF prende trio que invadiu garagem e tentou roubar carro em Arniqueira

Imagem da câmera de segurança da residência mostra os autores invadindo o local e anunciando o assalto. O motorista conseguiu fugir

A Polícia Civil (PCDF) prendeu temporariamente três homens envolvidos em uma tentativa de assalto em Arniqueira. Os suspeitos invadiram a garagem de um homem e tentaram roubar o carro dele.

O crime ocorreu no dia 10 de junho deste ano. Dois dos suspeitos estavam em uma motocicleta esperando a vítima chegar em casa com o carro. Quando o homem chegou, os indivíduos invadiram a garagem e anunciaram o assalto. O motorista, no entanto, deu ré e saiu da residência.

Armado, um dos autores tenta atirar no carro quando percebe o motorista fugindo do assalto. Veja o vídeo:

Depois da tentativa frustrada de roubo, no dia 10 de junho, os suspeitos rondaram a casa do homem novamente, nos dias 15 e 22 do mesmo mês. Nas duas datas, um dos autores usava uma bolsa de aplicativo na cor vermelha usada para fazer entregas.

Os autores foram encontrados e presos nesta sexta-feira (1º) nas regiões de Ceilândia e Samambaia. Um deles já havia sido preso em flagrante no dia 25 conduzindo a moto usada no crime, mas acabou sendo solto tempos depois.