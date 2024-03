PCDF prende trio acusado de estelionato na Estrutural

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), tornou público os nomes e imagens de três indivíduos detidos em flagrante, acusados de estelionato. A ação culminou na captura do grupo na tarde da última segunda-feira (18).

Os envolvidos, identificados como Roberto Barbosa dos Santos, de 45 anos, João Batista de Oliveira, de 66 anos, e Thayane Gabriele Alves da Silva, de 25 anos, foram surpreendidos aplicando o conhecido “golpe do paco” nas proximidades de uma lotérica localizada no setor leste da Estrutural.

O modus operandi do grupo consistia em ludibriar as vítimas, fazendo-as acreditar que seriam recompensadas por encontrar um objeto supostamente perdido por um dos autores. Durante a artimanha, um dos membros simulava deixar cair uma carteira contendo notas falsas de dinheiro, enquanto a cúmplice, com a ajuda da vítima, fingia encontrá-la.

A encenação seguia com o dono da carteira prometendo recompensar tanto a comparsa quanto a vítima. Em um momento oportuno, o grupo solicitava que a vítima deixasse seus pertences com eles enquanto seguia até o local onde, supostamente, receberia a recompensa. Foi nesse instante que o bando fugiu com os objetos da vítima.

Na investida da última segunda-feira, o grupo conseguiu subtrair da vítima a quantia de R$ 945, além de documentos pessoais. O dinheiro, que se tratava de um auxílio do governo federal, foi sacado na lotérica antes da ação policial.

Os agentes seguiram o veículo dos criminosos até a entrada de Samambaia, onde realizaram a abordagem. Durante a diligência, foi constatado que o celular de uma das envolvidas foi obtido por meio de outro golpe de estelionato no início de março. Além disso, havia um mandado de prisão em aberto contra a mulher por um roubo ocorrido no Gama.

Na delegacia, a vítima conseguiu descrever os objetos utilizados na fraude, incluindo um porta-joias vermelho, um simulacro de anel valioso, e uma bolsa contendo notas falsas. Também foi capaz de descrever as vestimentas e características físicas dos envolvidos, realizando o reconhecimento dos mesmos. Os valores e o celular recuperados foram devolvidos às vítimas.

Os três acusados foram autuados por estelionato, crime passível de reclusão de um a cinco anos, além de multa. Após a audiência de custódia, permaneceram detidos devido ao seu envolvimento em diversas práticas criminosas.

Um dos homens possui antecedentes por estelionato e roubo, enquanto o outro está associado a estelionatos, furtos, receptação, associação criminosa, falsa identidade, lesão corporal, vias de fato, ameaça e tráfico de drogas. A mulher, por sua vez, responde não só pelo crime de roubo, mas também por outros casos de estelionato e furto.