Águas Claras é a RA com maior densidade populacional do DF

Foi divulgado nesta quinta-feira (21) o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com os dados divulgados, Águas Claras é a Região Administrativa com mais moradores por km², concentrando cerca de 14.074 pessoas por km².

O número se dá também pelo fato de Águas Claras ser um território predominantemente habitado por prédios.

A densidade populacional é calculada pela relação entre a população e a área do território. Segundo a pesquisa, Águas Claras tem uma área de 9,1 km² e 128,4 mil moradores.

A RA com a maior área territorial é Planaltina. Com 1.530 km², a RA tem 179,9 mil habitantes e uma média de 117,6 pessoas por cada km².

População

A Ceilândia apresenta a maior população, com 287.023 pessoas residentes, seguido pela Samambaia.

Sol Nascente/Por do Sol, Park Way e SCIA são as regiões com a maior média de moradores por domicílio, com uma média de 3,2 pessoas residentes em cada casa particular.

Com 2,8 milhões de pessoas, o DF possui a terceira maior cidade do país.