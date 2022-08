Começa hoje a ‘Operação Volta às Aulas’ da PMDF

Também serão ministradas palestras educativas em sala, visando à prevenção da violência no ambiente escolar

Começa hoje e vai até sexta-feira (5) a ‘Operação Volta às Aulas’, realizada pela Polícia Militar Do Distrito Federal (PMDF) para dar boas-vindas ao corpo discente e docente e aproximar a comunidade escolar com a PMDF. A ação será realizada pelo Batalhão de Policiamento Escolar.

Serão feitas operações policiais (Escola livre, Varredura, Bloqueio e Blitz Escolar), palestras, intensificação do policiamento a pé e motorizado, apresentações e distribuição de folders com dicas de segurança aos alunos.

Nesta segunda-feira, no primeiro dia, haverá um momento cívico com a Banda de Música da PMDF e, em seguida, terá uma demonstração educativa com os cães do BPCães. Também serão ministradas palestras educativas em sala, visando à prevenção da violência no ambiente escolar.

Serviço

Data: 1º de agosto de 2022

Horário: 7h

Local: CEMSO (End.: SGAS 912, AE, ASA SUL) e CEF 01 (End: QN 7C AE ½ – Riacho Fundo II)