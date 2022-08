PMDF apreende oito caça-níquéis ao atender ocorrência de restrição de liberdade no Setor Gráfico

Na manhã desta segunda-feira, 1, a PMDF, do 3º Batalhão da Asa Norte, apreenderam oito caça-níquéis, no Setor de Indústrias Gráficas

Na manhã desta segunda-feira, 1, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do 3º Batalhão da Asa Norte, apreenderam oito caça-níquéis, no Setor de Indústrias Gráficas.

Os policiais foram acionados via COPOM para averiguar uma ocorrência em que uma mulher estava sendo impedida de sair de uma casa de aposta, enquanto não pagasse as dívidas de aposta, no Setor Gráfico, quadra 03 bloco B, ao lado de um bar.

No local os policiais apreenderam oito caça-níquéis e detiveram dois homens que guardavam a casa de jogos.

Os dois detidos, a mulher, e as máquinas de azar foram encaminhadas para 5º DP.