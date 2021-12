Homem furta cobradora de ônibus e é preso

Na mesma situação apareceu outra cobradora que informou ter sido vítima do mesmo detido no dia anterior, onde viu de longe ele saindo do ônibus com seus pertences

Na manhã desta sexta-feira (7), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem do regime semiaberto por furto dentro de ônibus, na Estação Rodoviária de Brasília.

O monitoramento da base móvel informou os policias que havia um indivíduo detido na Plataforma C. No local, o ator do furto havia sido contido pelo condutor do coletivo, que conseguiu correr atrás dele logo após o suspeito sair do ônibus com a bolsa da cobradora.

Na mesma situação apareceu outra cobradora que informou ter sido vítima do mesmo detido no dia anterior, onde viu de longe ele saindo do ônibus com seus pertences.

A equipe da Polícia Militar conduziu as testemunhas, vítima e autor para a 5º Delegacia de Polícia para procedimentos policiais.