PCDF prende traficante dentro de residência em Ceilândia

Foi apreendida uma grande porção de cocaína; além de uma porção média e duas pequenas de cocaína, já fracionadas; uma balança de precisão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) efetuou a prisão em flagrante do traficante conhecido como Dedé, de 35 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu logo após os policiais receberem informações de que o traficante estaria realizando a venda de cocaína na própria residência, localizada em Ceilândia.



Ao ingressarem no imóvel, os policiais flagraram o investigado manuseando e fracionando porções de cocaína para a venda.



Com o criminoso, foi apreendida uma grande porção de cocaína; além de uma porção média e duas pequenas de cocaína, já fracionadas; uma balança de precisão e uma nota de R$ 2.



O preso foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.