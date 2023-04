Lago Norte receberá a instalação de 425 lâmpadas LED

Nesta etapa do programa Luz que Protege, será contemplada a Quadra 2, o que inclui o Parque Vivencial II do Lago Norte (QL 2)

O programa Luz que Protege inicia mais uma etapa no Lago Norte. A região administrativa, criada em 1994 e hoje contando com mais de 40 mil habitantes, receberá 425 novas lâmpadas LED, a serem instaladas na Quadra 2. Uma parte das luminárias do Parque Vivencial II do Lago Norte, área verde à beira do Lago Paranoá, também será substituída por modelos em LED.

A obra em execução demandou o investimento de R$ 352.109,53, via recursos da Secretaria de Obras. Serão 24 luminárias de 280W, de maior intensidade destinada aos postes de estatura maiores, 17 luminárias de 160W, 369 luminárias de 120W, que são as destinadas aos braços de iluminação, e mais 15 de 60W, que são destinados aos postes de aço de cinco metros.

O presidente da CEB, Edison Garcia, comentou sobre a execução de mais essa etapa do Programa Luz que protege: “O Lago Norte tem um senso de comunidade muito forte, é algo louvável. Os moradores dessa região sempre foram muito unidos em prol da coletividade, eles vivem o Lago Norte de forma muito genuína. A substituição das luminárias na Quadra 2 é mais um passo para termos um Lago Norte cada vez mais seguro e iluminado, em especial no Parque Vivencial, que é um ambiente disponível para todos”.

“A troca das lâmpadas convencionais pela de LED era uma reivindicação antiga dos moradores. A qualidade da iluminação é muito melhor. E o LED ainda se apresenta como uma alternativa mais econômica e sustentável”, destacou o administrador do Lago Norte, Marcelo Ferreira.

O parque de iluminação pública do Lago Norte atualmente conta com 4.665 postes, e a via principal para as quadras já conta com a iluminação mais eficiente proporcionada pelas luminárias com tecnologia de diodo emissor de luz, ou Light-Emiting Diode (LED). O LED é um componente eletrônico semicondutor que tem a propriedade de transformar energia elétrica em luz por meio da eletroluminescência. É esse processo que confere à iluminação em LED características como o menor consumo de energia e maior luminescência: o fluxo da luz nas lâmpadas LED permite dirigi-las à área que desejar sem perder energia em feixes de luz em outras direções, aumentando a uniformidade da iluminação.

Com informações da Agência Brasília