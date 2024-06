PCDF prende traficante de maconha na Asa Sul

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante um traficante de maconha na Asa Sul na última terça-feira (11). A prisão foi resultado de uma operação da equipe investigativa da 1ª Delegacia de Polícia (DP), que vinha monitorando o suspeito.

No momento da abordagem, ele tentou fugir com dois comparsas em direção a uma área de mata. No entanto, a equipe da PCDF conseguiu capturá-lo.

Durante a busca em sua residência, os policiais encontraram aproximadamente um quilo de maconha, além de balança de precisão e materiais para embalagem da droga. “A equipe da PCDF conseguiu alcançar o traficante e, em buscas realizadas em sua residência, apreendeu aproximadamente um quilo de maconha, além de balança de precisão e material para embalagem da droga”, destacou o delegado-chefe da 1ª DP, Antônio Dimitrov.

O suspeito foi levado ao cárcere da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça. Seus dois comparsas, que conseguiram fugir, já foram identificados e a Polícia Civil continua as investigações para realizar suas prisões.