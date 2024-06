GDF equipara o auxílio-alimentação dos servidores do Detran-DF

Nesta quarta-feira (12), o Governo de Distrito Federal publicou a Lei 45.896, de 11 de junho de 2024, que equipara o valor referente à complementação do auxílio-alimentação devido aos servidores das carreiras de Atividades de Trânsito e de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF.

A medida atende uma demanda antiga dos servidores da autarquia e garante igualdade a todos os servidores em exercício no Detran-DF, inclusive, aos comissionados e aos requisitados. De acordo com a Lei 45.896, a parcela de complementação do auxílio-alimentação paga aos servidores será no valor de R$ 740,96.

A Lei é uma conquista importante, pois, além de garantir a igualdade, promove a valorização dos servidores do Detran-DF. A equiparação do benefício é resultado do empenho e do trabalho da atual gestão da autarquia. “Desde que cheguei aqui coloquei esse compromisso como uma das prioridades dessa gestão com os servidores e hoje, com a sensibilidade do governador Ibaneis Rocha, conseguimos essa vitória. Somos todos Detran e todos, juntos, trabalhamos em prol da segurança e paz no trânsito, portanto essa equiparação é mais que justa. Parabéns a todos os servidores!”, disse o diretor-geral do Detran-DF, Takane do Nascimento.

Com informações do Detran-DF