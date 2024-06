Biotic promove campanha de vacinação no dia 19

O Parque Tecnológico Biotic, em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES), realizará uma ação de vacinação no dia 19 deste mês. O evento, voltado para os trabalhadores do parque e para a população próxima, como da Granja do Torto e do Lago Norte, será das 9h às 16h no auditório do Sebrae Lab, situado no térreo do Edifício de Governança do Biotic (Granja do Torto, Lote 4, Bloco B, 2º andar).

A campanha de vacinação incluirá vacinas contra influenza, covid-19 (apenas para grupos prioritários), antitetânica e hepatite B. É essencial que os participantes levem o cartão de vacinação para atualização e registro das vacinas recebidas.



Para a vacinação contra a covid-19, destinada aos grupos prioritários, será necessário apresentar um comprovante que ateste a condição de prioridade. Os grupos prioritários incluem pessoas de 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, imunocomprometidos a partir de 5 anos de idade, indígenas, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas com comorbidades.

“A saúde de nossos colaboradores e da comunidade é uma prioridade. Promover campanhas de vacinação é uma forma concreta de demonstrar nosso compromisso com o bem-estar coletivo. Queremos garantir que todos tenham acesso fácil e conveniente às vacinas necessárias para uma vida saudável e segura”, declara o presidente do Biotic, Gustavo Dias.

*Com informações do Biotic