Sai o resultado provisório da seleção de brigadistas

O Instituto Brasília Ambiental divulgou, nesta quarta-feira (12), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o resultado preliminar da terceira etapa do processo seletivo para contratação temporária de 150 brigadistas florestais. Nesta fase, os participantes foram avaliados por meio dos testes de aptidão física (TAF) e de habilidade no uso de ferramentas agrícolas (Thufa).

Aplicadas nos dias 6 e 7 deste mês, as provas tiveram caráter classificatório e eliminatório. No TAF, os candidatos caminharam por 2.500 metros carregando uma bomba costal, em um período máximo de 30 minutos. Já no Thufa, foi avaliada a capina e a limpeza de uma área de 15 m², em até 20 minutos.

A contratação dos 150 brigadistas – seis supervisores de brigada, 24 chefes de esquadrão e 120 combatentes – faz parte do Plano de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais (Ppcif), coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do DF (Sema). O objetivo é prevenir e combater incêndios florestais nas unidades de conservação espalhadas pelo DF. Os profissionais também poderão atuar em outras áreas, em parceria com o Corpo de Bombeiros.

Confira a lista preliminar da terceira etapa.

Os candidatos podem interpor recurso das 8h desta quarta (12) até as 16h de quinta-feira (13), por meio do formulário disponível no site do Brasília Ambiental. O documento deve ser enviado para o e-mail [email protected]. Serão aceitos apenas aqueles que forem enviados dentro do prazo e formato estabelecidos, conforme consta no edital.

*Com informações do Brasília Ambiental