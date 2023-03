PCDF prende traficante de drogas na Ceilândia

A pena do acusado pode aumentar pelo fato da prática ter ocorrido nas imediações da Escola Classe

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante um traficante de drogas, de 23 anos, na tarde dessa terça-feira (21). A ação ocorreu em continuidade à Operação Asfixia, que busca reprimir o tráfico de drogas na região da QNN 19, em Ceilândia.



Após o recebimento de informações que apontam que o traficante realizava a venda ilícita de drogas na residência, situada na QNN 19, nas proximidades de uma Escola Classe, policiais civis foram até o local para realizar monitoramento.

Durante o monitoramento, os policiais constataram que o investigado vendia drogas no local, sendo possível perceber que atendia os usuários de dentro do imóvel em que residia, entregando a droga pelas grades do portão. Foi possível constatar que ele residia no último andar o prédio. Dessa forma, os policiais esperaram o autor sair do imóvel para realizar a abordagem.



Durante a revista, realizada no apartamento do investigado, foi apreendida uma grande porção de cocaína em pó acondicionada em plástico transparente, balança de precisão em pleno funcionamento, R$ 5.682,00, em espécie, sendo R$ 882,00, localizados na cama e R$ 4.800,00, dentro de uma jaqueta no armário do quarto, além do aparelho de telefone celular do investigado.



O autuado foi encaminhado para a carceragem da PCDF e aguardará audiência de custódia.