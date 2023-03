Homem é preso após tentar matar a mulher com tiro de espingarda na Ceilândia

O autor que já havia sido preso por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo

Homem de 35 anos é preso suspeito de tentar matar sua esposa a tiros de espingarda calibre .12, em Ceilândia, por volta das 18h, dessa segunda-feira (21).

A polícia foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio. No local, encontram a filha da vítima que informou, sobre o crime onde seu ex padrasto havia tentado matar sua mãe com um tiro de espingarda calibre 12, após uma discussão do casal e havia fugido do local.

Os policias militares começaram uma varredura, por volta das 19h, a equipe retornou ao local da tentativa de feminicídio, e conseguiram encontrar o autor saindo da residência com uma bicicleta. Ele foi detido, e na abordagem nada de ilícito foi encontrado, mas próximo ao muro da casa do lado, os policiais militares conseguiram encontrar a arma calibre .12 com uma munição deflagrada, enrolada em um pano, embaixo de uma lona.

O autor foi encaminhado Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II), onde também foi encaminhada.