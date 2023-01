Nova emissão de Nota Fiscal no DF sanou problemas do sistema antigo

Atual portal adotado pelo Governo do Distrito Federal é mais ágil, intuitivo e com menos quedas no sistema, afirmam usuários

Com a mudança para o novo modelo de emissão de notas fiscais no Distrito Federal, muitos microempreendedores individuais (MEIs) e profissionais autônomos que ainda não tinham o certificado digital, ou o cadastro na nova plataforma, precisaram se adaptar para não deixar de enviar os documentos de pagamento para os clientes aos quais prestam serviço.

A mudança para o Sistema Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), ocorrida em 1º de janeiro, já estava prevista há alguns meses e era avisada pela Secretaria de Fazenda do DF (Sefaz) no antigo portal para emissão de notas fiscais avulsas, o Sistema de Emissão de Nota Fiscal Avulsa (Senfa). Apesar disso, como era uma mudança que já fora prorrogada outras vezes, alguns empresários se despreocuparam e esperaram a medida ser efetivada.

Foi o caso da publicitária Gabriela Chiaratto, de 24 anos, que fez a transição para o novo sistema após a mudança em 2023. Ela já esperava a troca e conseguiu resolver a situação para emissão de notas como MEI nestas duas primeiras semanas de janeiro. “Tive um pouco de dificuldade, mas uma pessoa [da área de pulbicidade] ajudou um grupo de profissionais a fazer”, disse.

“O problema que tive foi no começo, porque tive de solicitar o acesso por duas vezes, já que não me responderam da primeira vez. Acho que por ser ainda nos primeiros dias, deviam estar com muita demanda. Mas foi bem rápido depois que pedi novamente, nçao tive problemas”, continuou a explicar.

Por conta do novo sistema, ela precisou recadastrar alguns clientes que possuía, mas a maneira de preencher a nota fiscal desta vez se tornou mais intuitiva e agilizada, segundo ela. “Antes eu tinha que ficar persistindo para que a sessão não expirasse, o que era muito rápido, principalmente quando se precisa digirar os dados do cliente”, contou.

Dessa nova forma, após o primeiro cadastro dos clientes nas notas fiscais, a inteligência artificial armazena os dados utilizados de maneira personalizada para que, da próxima vez, haja agilidade para cadastrar as mesmas informações. “Achei bem intuitivo. Antes tinha que colocar tudo antes da sessão acabar”, comparou.

“Agora meus clientes estão automatizados, a interface está mais moderna – o Senfa era um pouco ultrapassado. Antes era complicado cadastrar o cliente, mas agora abre um pop-up e é um trabalho que aparece apenas uma vez para clientes novos. […] Não tive grande dor de cabeça [para emitir no novo sistema]. O tempo para conseguir mudar tudo foi de uns três ou quatro dias”, finalizou.

A jornalista Mariana Cordeiro, 33, é MEI e utilizava o SENFA para emitir notas fiscais para alguns trabalhos que realiza. Para ela, a mudança também foi positiva, uma vez que o novo sistema “é rápido, intuitivo e que resolve bem a demanda”. “No sistema antigo era mais complicado. […] Mudar para melhor é sempre muito bom.”

Em razão da demora para a atualização do sistema, a jornalista, que emitiu um certificado digital para usar o novo portal no ano passado, ficou no prejuízo. “Paguei R$ 120,00 no certificado no fim de 2021, mas não usei porque prorrogaram”, disse. Com a ajuda de um amigo contador, conseguiu se inteirar e, por fim, finalizar o cadastro no novo sistema em uma semana.

“A gente que é MEI precisa encontrar uma forma de fazer as coisas de maneira mais rápida, e ao mesmo tempo, com o menor custo. Como esse modelo na Secretaria de Fazenda é gratuito, acaba sendo muito bom para nós”, destacou.

Saiba mais

A Secretaria de Fazenda do DF, a fim de sanar as dúvidas daqueles que estão com dificuldade para emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), montou um passo a passo no portal da pasta. Basta acessar o site.

Caso persistam dúvidas, a Sefaz disponibiliza os seguintes canais de atendimento: