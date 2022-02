PCDF prende suspeito de homicídio em Ceilândia

Imagem de câmera de segurança mostra parte da briga que ocorreu antes da morte da vítima

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu Raul dos Santos de Oliveira, acusado de executar um homem de 29 anos, a tiros na QNP 21 de Ceilândia. O crime ocorreu em 20 de setembro do ano passado, em frente à casa da vítima e foi presenciado pela mãe do homem.

Segundo a investigação conduzida pela 19° Delegacia da Polícia, o suspeito executou a vítima com diversos disparos de arma de fogo após haver uma discussão entre ambos em frente à casa do homem. A polícia acredita que a vítima, que teve seu veículo incendiado antes do crime, já suspeitava de Raul, que estava com raiva da vítima por ter espalhado que o mesmo era um estuprador. Segundo a polícia, Raul tem diversas passagens pelo crime de estupro.

Durante a investigação, a arma de fogo utilizada no crime foi encontrada enterrada no quintal da casa da mãe do suspeito em Sol Nascente. O preso foi encaminhado para a carceragem da PCDF.

Se condenado, o suspeito pode pegar até 30 anos de prisão.

Confira as imagens da arma sendo encontrada: