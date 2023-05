PCDF prende suspeito de feminicídio em Corumbá (MS)

O homem é suspeito de cometer um feminicídio em agosto de 2022 no canteiro central entre a Via Epia e o Shopping Popular

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com o apoio das polícias Civil, Militar e Penal do Mato Grosso do Sul, prendeu na sexta-feira (5) um homem de 41 anos suspeito de cometer um feminicídio em agosto de 2022 no canteiro central entre a Via Epia e o Shopping Popular.

A prisão temporária foi realizada em Corumbá/MS após pedido da PCDF junto ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília.

O suspeito confessou o crime durante o interrogatório, mas as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso. A equipe da 3ª Delegacia de Polícia conduziu o suspeito até Brasília.