PCDF prende principais fornecedores de drogas para traficantes na capital

“Guaxinim do pó” e “Macaquinho do crack”, agiam na área central de Brasília e no Setor Comercial Sul

Na última sexta-feira (16), Investigadores da 5ª Delegacia de Polícia deflagraram uma operação para desarticular um esquema de tráfico de cocaína, crack e maconha na área central de Brasília. Identificados como “Guaxinim do Pó” e “Macaquinho do Crack”, os criminosos são dois dos principais fornecedores de drogas para traficantes que atuam na capital, com foco na Rodoviária do Plano Piloto e no Setor Comercial Sul.

A ação ocorreu na residência de “Guaxinim”, em Águas Lindas, no Entorno do DF. Durante as buscas, foram encontradas porções de drogas do tipo skunk, crack e de cocaína, além de balanças de precisão, cartões bancários em nome de terceiros, e diversos objetos suspeitos de serem produtos de crimes, tais como alto-falantes, câmeras wifi, frente de som automotivo e raquetes de tênis.

Segundo informações da ação, “Guaxinim” utilizava as redes sociais de “Macaquinho” para anunciar a venda de drogas e conversar com possíveis clientes.

Os autores, foram conduzidos para a 5ª DP, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.