PCDF prende mulher que vendia drogas em Ceilândia

Nos últimos dois meses, esta já é a quinta mulher que é presa em flagrante por tráfico de drogas no local, exercendo a função de “vapor”

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu uma mulher de 31 anos, em flagrante por tráfico de drogas. Nos últimos dois meses, esta já é a quinta mulher que é presa em flagrante por tráfico de drogas no local, exercendo a função de “vapor”.

A função da mulher era ficar em via pública atendendo os usuários, na QNN 19, em Ceilândia. A polícia recebeu informações de que a mulher estaria vendendo drogas entre os conjuntos G e H da QNN 19.

Durante as investigações, foi possível constatar que a mulher realizou a venda de uma porção de cocaína para um motociclista de 36 anos. Ele efetuou o pagamento de R$ 30,00 reais à mulher pela droga.

Foto: PCDF

O usuário foi capturado e a droga apreendida pelos policiais. Em seguida, a traficante também foi capturada, e com ela, foi localizada a quantia de R$ 80,00 reais em seu poder. A mulher já possuía duas passagens pelo crime de tráfico de drogas, uma no ano de 2014 e uma no ano passado, segundo a polícia.

A traficante foi autuada em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas e o usuário assinou um termo circunstanciado e foi liberado. A mulher foi encaminhada para a carceragem da PCDF e aguardará audiência de custódia.