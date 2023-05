De 15 denunciados por feminicídio, 13 estão presos e um está foragido

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, há outros quatro casos de possível feminicídio a serem denunciados

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou, em 2022, 15 pessoas por feminicídio. Desses, 13 réus estão presos, um responde em liberdade e um está foragido, segundo o Núcleo do Tribunal do Júri e Defesa da Vida.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, há outros quatro casos de possível feminicídio a serem denunciados. O inquérito de um deles foi arquivado, pois o autor do crime morreu. Os outros três seguem em investigação.

Das 15 denúncias oferecidas pelo MPDFT, em 10 casos o acusado já foi pronunciado, restando apenas o julgamento perante o Tribunal do Júri. Rafael Andrade de Almeida, que respondeu pelo feminicídio de Eliuda Vieira preso, já foi julgado e condenado pelo Tribunal do Júri de Santa Maria, com pena de 23 anos e 3 meses de reclusão. Até o momento, ele foi o único que já foi condenado.

Gustavo Brito de Carvalho, foragido da justiça, tem prisão preventiva decretada pelo Tribunal do Júri de Taguatinga, por ter matado Priscila Borges em junho do ano passado.