PCDF prende integrantes de grupo acusado de roubo com restrição à liberdade

A PCDF, em operação conjunta com a PMDF, prendeu em flagrante um grupo acusado de roubo de veículo com restrição à liberdade da vítima

Nesta quinta-feira, 10, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 35ª DP, em operação conjunta com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), prendeu em flagrante um grupo acusado de roubo de veículo com restrição à liberdade da vítima.

Segundo a delegacia, um motorista de aplicativo pegou um falso passageiro na Asa Norte. O indivíduo, que estava com uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu que a vítima percorresse locais como o Paranoá, Fecal e Sobradinho II.

No Paranoá, o acusado teria trocado dois celulares da vítima por cocaína. Ela foi obrigada a comprar uísque no cartão de crédito.

O motorista, que teve o veículo roubado, foi abandonado entre Sobradinho e Planaltina (próximo à BR-020).

A 35ªDP, com a PMDF, realizou diligências que resultaram na identificação e prisão dos envolvidos. O veículo roubado foi recuperado.

Pessoas do povo tentaram linchar um dos envolvidos, agredido. Ele fugiu, mas foi capturado no interior de uma residência.

Após as providências legais, os acusados foram recolhidos ao cárcere da PCDF.