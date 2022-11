Fortes chuvas causam quedas de árvores e alagamentos em pelo menos 37 localidades

Principais ocorrências atendidas pelo CBMDF foram em São Sebastião e Plano Piloto

As fortes chuvas e ventos registrados em quase todo o Distrito Federal na tarde de ontem causaram prejuízos em algumas regiões da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), foram totalizadas 37 ocorrências atendidas pela corporação em razão da precipitação. Entre elas, quedas de árvores, alagamentos e retenção de veículos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou a emitir alerta de “Perigo Potencial” durante a manhã de ontem. Segundo o informe, havia risco de chuva acumulando entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ainda ventos intensos de 40 a 60 km/h. Na região do Cruzeiro, chegou a chover granizo.

Apesar do órgão alegar que nestas condições há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, tais ocorrências aconteceram em pelo menos cinco regiões do DF que tiveram o atendimento do Corpo de Bombeiros.

Conforme informou o órgão de segurança pública, a região mais afetada foi a de São Sebastião, com 10 registros de queda de árvores. Ocorrências da mesma natureza aconteceram também nas regiões do Plano Piloto, com oito ocorrências; do Lago Sul e do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), ambos com quatro árvores caídas em cada região, havendo avarias em carros na segunda localidade; e de Sobradinho, com três registros com danos em telhados.

Também houve alagamentos registrados nas regiões de São Sebastião e do Lago Sul, cada região com duas ocorrências neste sentido. Ainda de acordo com o CBMDF, não houve vítimas em decorrência dos acidentes causados pelos fortes ventos e chuva ontem.

Fim de semana nublado

De acordo com o Inmet, o padrão de ontem deve se manter para hoje e para o fim de semana. Conforme a previsão feita pelo instituto, os dias devem seguir com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas mínima e máxima também deverão ser as mesmas, entre 18°C e 29°C – com exceção do domingo, cuja máxima está prevista em até 27°C.

O tempo nublado, portanto, deve continuar. A umidade relativa do ar nestes três dias também será similar. Para hoje, sábado e domingo, a previsão é de mínima de 45%, 55% e 60%, respectivamente, e de máxima fixada em 95%. Os ventos devem variar de fracos a moderados com algumas rajadas.

É possível que novos alertas de possíveis perigos em decorrência das chuvas sejam emitidos pelo Inmet. Fique atento às orientações de segurança.

Saiba mais

Durante chuvas e rajadas de vento, os órgãos de segurança pública e o Inmet alertam:

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em casos de ocorrências e para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.