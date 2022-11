PRF realizará passeio ciclístico para conscientizar sobre câncer infantil

Além da pedalada, órgão também organiza arrecadação de brinquedos de plástico e fraldas descartáveis nas unidades do DF

No próximo dia 20 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá promover mais uma campanha “Policiais Contra o Câncer Infantil”, desta vez com um passeio ciclístico inédito pela cidade. Trata-se do 1º Passeio Ciclístico da Inclusão para arrecadar fraldas descartáveis para crianças em tratamento contra o câncer.

Além disso, a fim de ajudar e conscientizar sobre a questão, os agentes da PRF também farão doações de sangue e de medula no Hemocentro de Brasília. A ação acontece em apoio ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, celebrado no dia 23 de novembro. A doação acontecerá nos dias 22, 23 e 24, juntamente com policiais e servidores das instituições parceiras.

Além disso, a corporação iniciou, na última quarta-feira (9), uma arrecadação de brinquedos e fraldas descartáveis infantis. As doações serão encaminhadas para o Hospital da Criança José Alencar (HCB), no Noroeste, especializado no tratamento do câncer infantil. Vale ressaltar que o foco será na arrecadação de brinquedos de plástico e de fraldas com tecnologia ‘ultrasec’.

A PRF faz o recebimento dos itens doados por servidores, colaboradores e pela população na Superintendência Regional da PRF, no SIA, na Sede Nacional, no Setor Policial Sul, e nos postos de fiscalização nas BRs 020, 040, 060 e 070.

Passeio

No 1º Passeio Ciclístico da Inclusão, a PRF convoca crianças e adultos e portadores de necessidades especiais, que, para se inscrever, deverão doar um pacote de fraldas com tecnologia ‘ultrasec’. Para estimular o passeio, os primeiros 500 inscritos ganharão um colete refletivo doado pelo DER/DF, e uma bandana personalizada da PRF.

A ação da PRF no Distrito Federal será realizada em cooperação com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal; Detran/DF; DER/DF; Polícia Civil do Distrito Federal; Administração Regional do Plano Piloto; Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal; e Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF).

No Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), gerido pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe), crianças e adolescentes têm acesso a consultas, cirurgias ambulatoriais, diagnóstico básico e por imagem, quimioterapias, diálise peritoneal, hemodiálise e procedimentos ambulatoriais sob sedação, em ambientes próprios para o público infanto-juvenil. Todos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo mais de 800 crianças e adolescentes recebendo tratamento de câncer e hemopatias.

Saiba mais

Nas doações nos postos da PRF, serão aceitos brinquedos que sejam confeccionados preferencialmente em plásticos atóxicos rígidos (inquebráveis) ou vinil, acrílico, metal ou MDF, não porosos, sem pontas ou peças pequenas que possam ser engolidas e que possam ser completamente limpos;

Não serão aceitos itens confeccionados em pelúcias ou tecidos.