PCDF prende integrante de grupo criminoso conhecido como “Potoca” na Estrutural

Potoca, juntamente com o criminoso conhecido como “Joninha”, tentaram matar uma vítima no dia 19 do mês passado com disparos de arma de fogo

Policiais da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), prenderam um homem de 30 anos, conhecido como “Potoca”, por tentativa de homicídio qualificado. Segundo apurado pela polícia, Potoca, juntamente com outro criminoso, conhecido como “Joninha”, teriam tentado matar uma vítima no dia 19 do mês passado com diversos disparos de arma de fogo. Leia também PCDF prende suspeito de furtar bicicletas em Vicente Pires

O comparsa de Potoca foi preso em flagrante momentos após o crime, entretanto, Potoca continuava em liberdade. "Vale a pena frisar que os indivíduos integram um grupo criminoso existente na Estrutural e que são responsáveis por crimes violentos", afirma o delegado Thiago Peralva da 8ª DP. Ainda de acordo com a polícia, Potoca responde por outros dois inquéritos policiais em virtude de crime homicídio. Ele possui também passagens pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.