PCDF prende influenciador por comércio ilegal de armas e falsificação de documentos

A ação visou coibir os crimes de posse, porte e comércio ilegal de armas de fogo, mediante falsificação e uso de documentos falsos praticados pelo influencer que contabiliza pelo menos 430 mil seguidores em uma rede social

Na manhã desta quinta-feira (5), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da Corf, com o apoio do Divisão de Operações Especiais (DOE), deflagram a Operação Falso Coach (treinador, em inglês).



Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em uma residência localizada em Águas Claras/DF e em duas salas comerciais no SIG/DF, sendo que em uma delas funcionava uma loja de armas, munições e acessórios. O morador e influenciador digital investigado também foi preso em flagrante por posse e comércio ilegal de armas de fogo.



De acordo com o delegado Wisllei Salomão, coordenador da Corf/PCDF, o preso estava em liberdade provisória e utilizava cadastros de pessoas físicas (CPF) falsos para ocultar os antecedentes criminais.

“Desse modo, ele irá responder pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, uso de documento falso e disparo de arma de fogo, tendo conseguido o certificado de registro de colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC)”, explica o delegado.



As investigações ainda apontaram que o influencer, com esse documento, adquiriu diversas armas de fogo. Ele ainda ministra cursos de armamentos e tiros e comercializa armas, utilizando- as redes sociais para postar anúncios e atrair clientes e alunos.



Na ação de hoje, os policiais apreenderam diversas armas de fogo, munições, aparelhos celulares, computadores e documentos diversos. “O autuado poderá ser condenado em até 19 anos de reclusão pelos crimes praticados”, finaliza Salomão.