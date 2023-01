Em Sobradinho, Hvep móvel já atendeu 350 animais de estimação

Unidade móvel do Hospital Veterinário público está desde novembro na cidade, realizando consultas gratuitas

A autônoma Fabiana Rodrigues, 31, aproveitou seu horário de almoço para cuidar da saúde do pet. Esta semana, ela levou o cão Spayke, um schnauzer de 13 anos, para um atendimento rápido perto de sua casa, em Sobradinho. E deu certo. Foi atendida na unidade móvel do Hospital Veterinário Público (Hvep), ao lado da administração regional da cidade, e retornou satisfeita para o lar.

Fabiana Rodrigues levou o cachorrinho Spayke ao Hvep móvel, onde ele foi atendido pela veterinária Maysa Viana | Fotos: Joel Rodrigues/Agência Brasília

“É excelente o atendimento aqui – além do que, uma consulta custa em torno de R$ 300 a R$ 400, e poder de fazer de forma gratuita é uma ajuda e tanto do governo. A maioria [das pessoas] não tem condições de pagar”, opina Fabiana. “O Spayke está com queda de pelos intensa, dores no ouvido, e saiu já medicado daqui da unidade móvel. Acho que é um cuidado importantíssimo do GDF com nossos ‘filhos’.”

O cachorro é apenas um entre os cerca de 350 animais de Sobradinho que já foram atendidos pelo trailer, de responsabilidade do Brasília Ambiental. Desde novembro, a unidade está na região administrativa (RA). O serviço móvel oferece a recepção e a triagem do animal, atendimento clínico e ambulatorial, coletas para exames de sangue (hemograma e bioquímicos) e, aos tutores dos bichanos, orientações educacionais.

Diariamente, são realizadas até dez consultas. Na parte da manhã, o atendimento é feito por ordem de chegada, enquanto a é reservada para retornos e medicação.

“Recomendamos sempre que se faça um checkup anual no seu pet, porque a gente brinca que o animal não fala, então muitas doenças ficam escondidas. Vale a pena aproveitar esse início de ano, a volta das férias, e levar o bicho para uma consulta”, aponta a médica veterinária Maysa Viana.

“Estamos em um ponto bem localizado, que também é próximo à rodoviária da cidade, e prontos para atender a população. Nos casos mais graves ou emergenciais, encaminhamos para a sede fixa do Hvep, em Taguatinga, ou a uma clínica particular”, explica Maysa. A equipe conta com dois veterinários (médico e enfermeiro) e uma atendente.

Esta é a terceira RA que a unidade móvel visita com sucesso. O serviço já passou por Samambaia e Riacho Fundo, tendo atendido 1,5 mil cachorros e gatos nas duas cidades. De acordo com a programação do Brasília Ambiental, até o final de fevereiro o consultório itinerante dos bichos estará estacionado em Sobradinho.

Serviço

Hvep móvel

→ Até fevereiro, ao lado da Administração Regional de Sobradinho (Quadra Central, Setor Administrativo, Lote A).

→ Horário: atendimento clínico e ambulatorial das 7h30 às 12h; atendimento dos retornos, das 13h às 17h.

→ Serviços ofertados: consulta clínica geral, hemograma, exames bioquímicos, curativos simples, aplicação de medicações (a depender do caso) e orientações educacionais.

