Dono de apartamento em que jovem caiu da varanda é preso

Nesta quarta-feira (4), José Américo, de 42 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O homem é dono do apartamento em que a jovem, de 21 anos, morreu ao cair da varanda do prédio Century DF Plaza, em Águas Claras.

Relembre o caso

Na madrugada de terça-feira (3), Isis Tabosa, de 21 anos, morreu após despencar do 5° andar do Edifício Century Plaza, em Águas Claras. A jovem estava em uma festa e foi vista tentando passar de uma varanda para outra, quando perdeu o equilíbrio e caiu. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O namorado de Isis e outras três pessoas estavam no evento. Após a análise das câmeras de segurança do circuito interno de segurança do prédio, a hipótese de suicídio foi descartada.

As imagens mostram que a garota tentou abrir a porta entre a sacada e a área interna do apartamento, mas ao perceber que estava fechada, tentou retornar. Nesse momento ela se desequilibrou e caiu.