PCDF prende homem que vendia drogas no Guará

Nesta quarta-feira (22), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeou uma ação com a finalidade de combater o tráfico de entorpecentes na região do Guará.

Trata-se da Operação Cremágicos, deflagrada pela 4ª Delegacia de Polícia. Os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão na QI 06, QE 14 e QE 20.

Um homem, que estava na posse de grande quantidade de maconha, destinada à venda, foi preso em flagrante. Ele foi detido no momento em que tentava descartar parte da droga no vaso sanitário do banheiro da residência.

De acordo com as investigações, o tráfico era realizado por meio de anúncios publicados em perfis da internet. Na residência do acusado foram apreendidas seis porções de maconha – uma delas escondida no quarto, outra na janela do banheiro, três descartadas no chão da área externa, além de uma porção da droga no interior do vaso sanitário – e duas embalagens de sementes do entorpecente. O envolvido, caso condenado, pode pegar até 15 anos de reclusão.