PCDF prende homem que espancou vítima até a morte em Ceilândia

Mesmo com a vítima desacordada no chão, o suspeito continuou a pisar na sua cabeça. O crime ocorreu na QNN19 no último dia 13 de abril

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na última quinta-feira (20), um suspeito de 26 anos, com mandado de prisão temporária em aberto, pelo homicídio ocorrido no último dia 13 de abril, em Ceilândia. O crime ocorreu na QNN 19, quando, segundo investigações, o jovem espancou até a morte a vítima Daniel Ferreira da Silva, de 46 anos. Mesmo com a vítima desacordada no chão, o suspeito continuou a pisar na sua cabeça. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Base de Brasília (HBB), porém não resistiu e faleceu 4 dias após a internação. A 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) apurou que o crime teria sido motivado em razão da vítima ter ido tirar satisfação com o autor sobre uma agressão que ele e seus amigos teriam praticado com outro rapaz no mesmo local. Segundo testemunhas, após agredir brutalmente a vítima, o autor se glorificou, dizendo: “Bati mesmo, pisei na cabeça mesmo!” Leia também Homem agride mulher por guarda de bebê em Sobradinho II

Na delegacia, o suspeito apresentou outra versão. Ele afirmou que as agressões teriam se iniciado após uma discussão entre ele e a vítima sobre uma possível investida sexual da vítima em face de uma menina, de 15 anos de idade, portadora de necessidades especiais. Se condenado, o preso poderá pegar até 30 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado.