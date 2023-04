Homem é preso suspeito de praticar cinco assaltos em Brazlândia

Os crimes aconteceram entre os meses de janeiro e março de 2023

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), prendeu um homem suspeito de praticar cinco assaltos em Brazlândia, entre os meses de janeiro e março de 2023. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (20).



De acordo com o delegado-chefe da 18ª DP, Luís Fernando Cocito, o suspeito agia sempre com uma motocicleta, de cor preta, ele abordava as vítimas em paradas de ônibus usando uma arma de fogo.



O homem foi preso em casa. No domicílio, os policiais localizaram e apreenderam um simulacro de arma de fogo e a moto usada nos crimes.