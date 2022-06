PCDF prende homem por adulterar carros roubados

Com o suspeito foram apreendidas diversas ferramentas e maquinários utilizados na adulteração de veículos, tais como lixas, ácido, etiquetas, dentre outros

Por Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 1ª Delegacia de Polícia na Asa Sul, prendeu nesta terça-feira(28) um homem de 39 anos por adulterar carros roubados. O suspeito foi preso em flagrante em Samambaia e com ele foram apreendidas diversas ferramentas utilizadas na adulteração.

As equipes chegaram até o receptador durante investigações de combate a furtos e roubos de veículos. No decorrer das investigações a PCDF localizou um carro produto de roubo e uma motocicleta com o número identificador adulterado. O homem foi localizado e preso em Samambaia.

De acordo com o delegado Maurício Iacozzilli também foram localizadas diversas ferramentas e maquinários utilizados na adulteração de veículos, tais como lixas, ácido, etiquetas, dentre outros. “Além disso, com o indiciado foi localizado um revólver calibre 38 e diversas munições do mesmo calibre.” afirma o delegado. O revólver e a munição foram encontrados sob uma almofada no sofá da residência do receptador.

O suspeito foi indiciado pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador e posse ilegal de arma de fogo. Após as providências legais, foi encaminhado à Carceragem da 1ª DP onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.