PCDF prende homem acusado de violência doméstica e familiar

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma nova fase da Operação Skadi e prendeu em flagrante um homem, de 37 anos, pelos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar. A prisão aconteceu na madrugada desse domingo (9),

De acordo com as autoridades, a vítima, de 58 anos, e o agressor eram casados há sete anos e não possuíam filhos. A mulher já teria sido agredida pelo homem em outras ocasiões, porém não havia registrado ocorrência. No dia do ocorrido, a vítima encontrou o agressor em um bar, na Colônia Agrícola Samambaia, alcoolizado e dançando com outras mulheres.

O homem agrediu a esposa com um soco e cotoveladas. Após as agressões, a vítima foi ameaçada de morte. Ela procurou a delegacia e registrou a ocorrência na 38ª DP. Os policiais encontraram o homem na residência do casal.

Recolhido à carceragem da PCDF, o detido permanece à disposição da Justiça. As penas dos crimes praticados podem alcançar quatro anos de prisão.