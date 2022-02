PCDF prende homem acusado de torturar mãe idosa

“Caso o autuado seja condenado pela Justiça pelos crimes de tortura, lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas, poderá ficar de cinco a 15 anos na prisão”, destaca o delegado-chefe da 13ª DP, Hudson Maldonado

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem de 28 anos, acusado de crimes de tortura, lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas contra a própria mãe idosa, de 70 anos.

Na tarde de terça-feira (15), o homem foi detido em flagrante, após ameaçar a prima, que tinha uma medida protetiva contra o autuado durante o período em que ele morou no local. De acordo com as investigações, no dia 17 de janeiro, verificou-se que o homem estaria torturando a própria mãe, idosa, com o propósito de expulsá-la de casa e apropriar-se do imóvel.

As investigações revelaram que o filho chegou a violentá-la fisicamente, além de instalar anzóis na cama da vítima para feri-la. Com resquícios de crueldade, o filho ainda jogava fora alimentos e dopava a idosa com medicamentos. Diante da grave situação, familiares da vítima conseguiram retirar o filho da companhia da idosa, quando o acusado foi morar na casa da prima.









“Caso o autuado seja condenado pela Justiça pelos crimes de tortura, lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas, poderá ficar de cinco a 15 anos na prisão”, destaca o delegado-chefe da 13ª DP, Hudson Maldonado. Após os procedimentos legais, o preso foi conduzido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.