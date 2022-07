PCDF prende homem acusado de homicídio

Nesta segunda-feira, 25, a PCDF, por meio da 6ª DP, prendeu preventivamente, no Itapoã, um homem por tentativa de homicídio

Nesta segunda-feira, 25, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 6ª DP, prendeu preventivamente, no Itapoã, um homem por tentativa de homicídio.

O crime ocorreu no sábado, após o suspeito desconfiar que a companheira o estava traindo com a vítima.

A vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo. O acusado também é suspeito de ter praticado outros crimes (homicídio e outra tentativa de homicídio) ocorridos no início de junho na QR 353 do Del Lago.

Após as providências legais, o envolvido foi recolhido ao cárcere da PCDF.

Outra prisão

Nessa segunda-feira, 25, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª DP, prendeu em flagrante um homem, de 22 anos, acusado de crime de receptação. A ação ocorreu no ocorreu na região do Sol Nascente — DF, onde localizaram a motocicleta utilizada no furto de outra motocicleta na Estrutural.

O flagrante ocorreu a partir de informação de que o veículo era adulterado e teria sido utilizado para furtar outras motocicletas na região.

O homem foi autuado por receptação, sendo arbitrada fiança pela autoridade policial. Ele também será investigado pelo furto da motocicleta pela delegacia de registro do fato