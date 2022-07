Carro sai da via e colide contra poste na DF 080

O carro, um Kia/Cerato de cor branca, era conduzido por um homem, de 43anos, que perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de transmissão

Um carro sem controle saiu da via e colidiu contra um poste em frente ao Residencial 26 de Setembro em Taguatinga, na noite desta segunda-feira, 25. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro no local.

O carro, um Kia/Cerato de cor branca, era conduzido por um homem, de 43anos, que perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de transmissão de energia elétrica. O objeto caiu sobre o veículo.

O motorista foi resgatado pela equipe de salvamento do CBMDF. Ele apresentava traumatismo craniano (TCE) moderado, sangramento ativo na cabeça. Estava consciente e orientado. Foi transportado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).