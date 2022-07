Acidente interrompe trânsito na BR 040

Durante o atendimento, a via precisou ser totalmente interditada gerando grande transtorno ao trânsito no retorno para casa aos moradores

Uma colisão entre dois veículos interrompeu o trânsito na BR 040 e deixou duas vítimas, transportadas ao hospital, na noite desta segunda-feira, 25. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

O acidente aconteceu embaixo do viaduto da EPNB na chegada à Candangolândia. O primeiro carro, um Ford/Ecosport de cor prata, era conduzido por uma mulher, que saiu ilesa.

O segundo veículo envolvido foi o Fiat/Punto de cor prata, conduzido por um homem, de 22 anos, identificado como M. V. S. Ele apresentava dores na região da cervical e restrição na coluna, foi transportado ao Hospital de Base.

Ainda neste veículo, se encontrava um homem, de 25 anos, identificado como K. M. C. C, também apresentando dores na região cervical e transportado ao mesmo hospital.

Durante o atendimento, a via precisou ser totalmente interditada gerando grande transtorno ao trânsito no retorno para casa aos moradores da região sul. Depois do transporte das vítimas, uma das faixas foi liberada.

A dinâmica do acidente não foi informada e a Polícia Militar do DF (PMDF), foi acionada.