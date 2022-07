Novo e Avante realizaram convenção política no DF

O intuito das legendas é definir candidaturas majoritárias e coligações que vão concorrer nas eleições de outubro

Por: Elisa Costa

[email protected]

Em convenção regional realizada nessa segunda-feira (25), o Avante, que não deve lançar candidato ao Buriti, recebeu pré-candidatos e articulou sobre a eleição de deputados distritais e federais. A executiva deliberou sobre os nomes que irão à disputa no pleito, mas o registro das candidaturas em ata ainda não foi feito. Na capital federal, a sigla é liderada pelo atual vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto.

“O foco foi ouvir os pré-candidatos e preparar a nominata para que o Avante eleja dois distritais e se possível, um federal. Sou vice-governador até 31 de dezembro deste ano e continuarei com o governador Ibaneis Rocha a serviço do DF neste governo”, explicou Paco Britto. Na oportunidade, ressaltou um dos destaques desta gestão: a grande quantidade de obras em andamento pela capital.

Paco Britto deve concorrer a deputado federal ou distrital nas eleições de outubro e tem procurado unir forças políticas para se destacar no cenário local, já que ficou fora da chapa do governador Ibaneis Rocha para a disputa deste ano. Isso porque o chefe do Executivo local tem a deputada federal Celina Leão (PP) como aposta para vice-governadoria.

O evento contou com a presença de Izalci Lucas (PSDB) e Paula Belmonte (Cidadania), ambos pré-candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF). A pré-candidata ao Senado, Flávia Arruda (PL), o ex-governador e pré-candidato à Câmara Federal, José Roberto Arruda (PL) e o presidente regional do União Brasil, Manoel Arruda também compareceram à solenidade. O encontro aconteceu no Clube da Saúde, próximo ao SIA.

“Eu fiz questão de vir aqui hoje por algumas razões, a primeira e mais importante é para fazer uma homenagem a um grande homem público de Brasília. Pessoa humilde, habilidosa, competente, leal e tenho o maior prazer de dizer que independente das siglas partidárias, o Paco Britto é meu amigo”, declarou o pré-candidato à Câmara Federal, José Roberto Arruda (PL).

Nas eleições de 2018, o Avante conquistou mais de 1,8 milhão de votos válidos no Brasil e elegeu oito deputados federais e 16 estaduais. Contudo, nenhum desses atuou pelo Distrito Federal. O Avante é o antigo Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB), que foi fundado em 1989 e se encontra no centro do espectro político. A sigla foi registrada oficialmente em 1994 e atualmente, possui mais de 186 mil filiados em todo o país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Novo

Ainda nessa segunda-feira (25), o Partido Novo realizou sua convenção regional e também não lançou candidatos ao governo local, mas as tratativas continuam. A sigla tem como pré-candidato ao Senado o advogado Paulo Roque, que deve se aliar ao União Brasil para apoiar a candidatura de José Antônio Reguffe ao Buriti, ao que tudo indica, a vice vai ficar com a deputada Paula Belmonte. Para presidente, concorre Felipe d’Avila e para vice-presidente, Tiago Mitraud.

O partido Novo foi fundado em 2011, por pessoas que nunca haviam se envolvido com política e deixaram a vida comum para atuarem pelo povo. A agremiação luta pela igualdade perante a lei, pelo livre mercado e pelo indivíduo como único gerador de riqueza, além disso, coloca a saúde, segurança e educação como essenciais na estrutura administrativa. A regional da sigla é dirigida pelo presidente Nélio Domingues, junto ao vice Thiago Cianni de Lara.