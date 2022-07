Concurso do Detran-DF abre 123 vagas imediatas

São 89 vagas para cargo de técnico, de nível médio, e 34 para o cargo de analista, de nível superior, além de formação de cadastro reserva

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de hoje (25) a dispensa de licitação para realização de concurso público para provimento de 123 vagas para os cargos de analista de atividade de trânsito e de técnico em atividade de trânsitol do Departamento de Trãnsito do DF (Detran-DF).

Para candidatos de nível médio, para o cargo de técnico são 89 vagas imediatas e 151 para cadastro reserva, com salário inicial é de R$ 4,6 mil. Já para participantes de nível superior em qualquer área, são 34 oportunidades para o cargo de analista, além de 92 para cadastro reserva, e vencimentos a partir de R$ 6,4 mil. O certame será organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

A previsão é de que o edital seja publicado ainda nesta semana. Os últimos concursos do Detran-DF aconteceram em 2008 (analista de trânsito e auxiliar e de trânsito), 2010 (assistente de trânsito) e 2011 (agente de trânsito e fiscalização de trânsito).