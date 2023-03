Centros olímpicos e paralímpicos promovem ações especialmente femininas

O objetivo das ações é aumentar a qualidade de vida e fortalecer a saúde e a autoestima da mulher por meio do esporte

Em comemoração ao Mês da Mulher os centros olímpicos e paralímpicos (COPs) estão com uma programação, durante todo o mês de março, voltada para o público feminino.

Pensando em aumentar a qualidade de vida e em fortalecer a saúde e a autoestima da mulher, por meio do esporte, os COPs estão preparando atividades em como palestras de conscientização, prevenção da violência doméstica, atendimentos na área da saúde, espaço para empreendedoras, aulões de dança, capoterapia, exposições, além das tradicionais atividades já ofertadas para esse público.

O secretário de Esporte e Lazer do DF, Julio Cesar Ribeiro, ressalta a importância do esporte como instrumento de socialização para as mulheres. “Nos COPs, atendemos mulheres de todas as cidades e idades do DF, e sabemos que as atividades ofertadas aqui são um refúgio para a vida agitada que só as mulheres têm. Assim, acreditamos que o esporte é uma ferramenta que ajuda a promover, empoderar e aumentar a autoestima da mulher. Aqui no DF a mulher tem vez e nossos equipamentos estão sempre de portas abertas”, disse.

Confira a programação do mês da mulher nos COPs:

8/3 – COP Parque da Vaquejada – Às 8h30

Aulas de zumba, capoterapia, alongamento, palestras e exposições.

8/3 – COP Setor O – Às 19h

Homenagens, aulões de funcional e de dança.

10/3 – COP Sobradinho – Das 8h às 12h e das 14h às 17h

Zumba, hitbox, treino funcional, dança charme, carreta da mulher, palestras, espaço empreendedoras e muito mais.

15/3 – COP Brazlândia – Das 9h às 12h

Dança, palestras sobre a prevenção da violência doméstica, atendimentos nas áreas da saúde e espaço de empreendedorismo.

Com informações da Agência Brasília