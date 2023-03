Hemocentro faz coleta de sangue no Gama em celebração ao Dia da Mulher

A Feira de Mulheres Empreendedoras vai oferecer aulas de yoga, massagem, aferição de pressão e teste de glicemia, entre outras atividades

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) promove nesta quarta-feira (8), no Gama, mais uma ação de coleta externa de sangue. No evento, a unidade móvel do Hemocentro vai atender homens e mulheres interessados em participar da ação, das 9h às 16h, em frente à administração regional da cidade. O atendimento será por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

Durante a ação, o Instituto Social Fonte de Luz vai realizar, a partir das 10h, a Feira de Mulheres Empreendedoras, com atividades e serviços gratuitos como yoga, massagem, reiki, pilates, aferição de pressão, teste de glicemia, auriculoterapia, danças aeróbica e cigana, oficina de origami, balcão de emprego, sorteios e pula-pula.

Para o presidente da FHB, Osnei Okumoto, a comemoração do Dia Internacional da Mulher também é uma oportunidade para a instituição recordar a importância das suas doadoras de sangue e multiplicadoras. “Sempre que o Hemocentro precisa de doações, percebemos que as mulheres aderem à causa, pois possuem forte senso de solidariedade. Graças a essa atitude, temos conseguido sustentar e disseminar a cultura da doação de sangue”, reforça.

Nos últimos dois anos, o número de mulheres interessadas em doar sangue no Hemocentro cresceu cerca de 4,6%. “As mulheres enfrentam mais interferências para doar como gravidez, amamentação e maior intervalo entre uma doação e outra em relação aos homens. Além disso, questões sociais como maternidade e dupla jornada também interferem em seu tempo disponível, por isso precisamos valorizar esse gesto”, ressalta a gerente de Captação, Registro e Orientação de Doadores, Kelly Barbi.

Unidade móvel

Com R$ 2,4 milhões em investimentos, a unidade móvel possibilita a coleta de sangue em diferentes regiões do DF a partir do deslocamento de uma equipe multidisciplinar do Hemocentro em um ônibus adaptado e equipado para receber os doadores. A unidade pode fazer até 100 coletas de sangue por dia.

O ônibus armazena em temperatura adequada as bolsas de sangue coletadas no dia, para processamento de até quatro diferentes hemocomponentes (partes do sangue transfundidas aos pacientes), assim como ocorre nas doações realizadas na sede da instituição. O Hemocentro reforça que uma doação pode salvar até quatro vidas.

Doe sangue

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Para quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente, a recomendação é consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue.

Quem teve gripe deve aguardar 15 dias após o desaparecimento dos sintomas para poder doar sangue. Quem teve covid-19 deve aguardar 10 dias após o fim dos sintomas, desde que sem sequelas. Se assintomático, o prazo é contado da data de coleta do exame. Já quem teve contato com pessoa diagnosticada ou com suspeita de covid-19 nos últimos sete dias fica impedido de doar sangue por sete dias após o último contato com a pessoa.

Coleta externa de sangue da Fundação Hemocentro de Brasília

– Quando: 8 de março, a partir das 9h

– Onde: em frente à Administração Regional do Gama

Feira de Mulheres Empreendedoras

– Quando: 8 de março, a partir das 10h

– Onde: em frente à Administração Regional do Gama

Com informações da Agência Brasília