PCDF prende foragido suspeito de estupro de vulnerável

Os atos criminosos ocorreram no período entre 01 de janeiro de 2008 e 3 de abril de 2018

Na última segunda-feira (28), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da equipe da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), desencadeou a Operação Fake Security na cidade de Caldas Novas, no estado de Goiás. A equipe realizou a prisão de um foragido por crimes de estupro de vulnerável.

De acordo com as investigações, os atos criminosos ocorreram no período entre 1 de janeiro de 2008 e 3 de abril de 2018. Durante esse período, o acusado cometeu abuso sexual contra seu próprio sobrinho, que tinha apenas oito anos na época, além de estuprá-lo quando já era adolescente.

As autoridades conduziram minuciosas investigações que resultaram na condenação do acusado pelo judiciário. Contudo, durante esse processo, o procurado evadiu-se do distrito da culpa e encontrou refúgio na cidade de Caldas Novas, onde estabeleceu residência e trabalhava como segurança para várias empresas naquela cidade turística.

Foi durante a diligência realizada na última segunda-feira que as autoridades localizaram o procurado no Bairro do Turista, culminando na sua prisão. A ação da PCDF representou um desfecho importante na busca pela justiça, assegurando que o acusado responda por seus atos perante a lei.