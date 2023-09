Construção da ponte sobre o Ribeirão Contagem ganha estrutura

Com investimento de R$ 4,2 milhões, obra na VC-201 em Sobradinho beneficiará estudantes que hoje utilizam um desvio para ir à escola

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) iniciou a fase de concretagem do lado direito (virado para o DF) da ponte da VC-201, em Sobradinho. A construção é uma ponte de 24 m de comprimento por 11 m de largura, com uma estrutura mista de vigas de aço e colaboração do tabuleiro de concreto.

A obra tem um investimento de R$ 4,2 milhões do DER-DF e conta com os serviços de aterros e fundação, terraplenagem, sinalização e canteiro de obras.

Toda fundação, dos lados virados para Goiás e para o DF, já foram concluídas. As equipes estão instalando a mesoestrutura, que são os pilares, para em seguida fazer a colocação das vigas da supraestrutura, com a laje.

A ponte fica próxima ao Córrego do Ouro, na área conhecida como Núcleo Rural Sonhém de Cima, nome da escola da região. A construção beneficiará a mobilidade de cerca de cinco mil pessoas, entre frequentadores da escola, chacareiros e trabalhadores de produção agrícola da região da Contagem, na Fercal.‌

‌Da madeira ao concreto

Antes da nova construção havia uma ponte de madeira que passava por muitas manutenções e já estava em um estado muito precário. Essa ponte foi desfeita será substituída pela a nova construção de concreto.

“Essa obra tem uma importância muito grande para deslocamento de crianças que estudam aqui. Então, buscamos fazer uma ponte definitiva. A ponte de madeira que tinha aqui já não tinha mais condição de uso. Nesse local a gente está fazendo uma ponte com estrutura metálica, para a vida toda”, afirmou o superintendente de Obras do DER, Cristiano Cavalcante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A obra também contempla a passagem de ciclistas, que possuem uma demanda alta, mesmo se tratando de uma área rural. Além disso, será feita a proteção estrutural dos taludes (encostas naturais) do Ribeirão Contagem.

Desvio

Com a ponte interditada para as obras, há um desvio provisório para que a comunidade local possa se deslocar, indicado a uma certa distância de onde ocorre a construção.

“Fizemos um desvio com condições de trafegabilidade muito boa e executamos a manutenção constantemente”, afirma Cristiano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o administrador regional da Fercal, Fernando Madeira, essa é a quinta ponte reconstituída na atual gestão.

“A reconstrução dessa ponte é de suma importância para a nossa cidade. Ela vai beneficiar moradores e produtores rurais de várias comunidades. Parabenizamos o DER pelo empenho e trabalho que tem desempenhado na Fercal nos últimos quatro anos e meio”, declarou o administrador.

Com informações da Agência Brasília