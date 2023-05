PCDF prende foragido da Justiça suspeito de estupro

O suspeito era um agricultor de 34 anos, ele residia na zona rural de Planaltina

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu na última terça-feira (2), um mandado de prisão preventiva contra um foragido da Justiça conhecido como “Baixinho”. O suspeito, um agricultor de 34 anos que residia na zona rural de Planaltina-DF, é acusado de estupro de vulnerável na cidade de Cariús/Ceará.

O Núcleo de Inteligência da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Jucás conduziu as investigações e localizou o suspeito em Planaltina-DF, repassando as informações para a Polícia Civil do Distrito Federal.

O mandado de prisão preventiva foi emitido pela Comarca de Jucás/Ceará após a Polícia Civil de Jucás indiciar o suspeito em inquérito policial por estupro de vulnerável. O capturado será recambiado para o Estado do Ceará, onde ficará à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Jucás.