PCDF prende dois líderes de facção criminosa

A facção está na maioria dos presídios cearenses e responsável pelo tráfico em vários bairros de Fortaleza

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) em ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará prenderam dois lideres de facção criminosa que estavam foragidos no DF.

De acordo com as investigações, os suspeitos tem uma extensa ficha criminal por homicídio, associação criminosa, roubo, tráfico de drogas e porte de armas. Eles começaram a ser investigados no começo deste ano pela Polícia Civil do Ceará, depois de um homicídio dentro da facção criminosa por disputa de comando.

A operação foi uma parceria entre as Polícias Civis do Ceará, de Goiás e aqui do Distrito Federal. Agora os presos vão ser levados para o Ceará.