Detran oferece curso gratuito de Iniciação à Superação do Medo de Dirigir

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal está com inscrições abertas para o curso de Iniciação à Superação do Medo de Dirigir, que será realizado no mês de agosto. O curso é gratuito e as inscrições devem ser feitas pessoalmente na Escola Pública de Trânsito (EPT), localizada na 706/906 Sul, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. São disponibilizadas 20 vagas.

Para realizar o curso é necessário ser habilitado, estar com a CNH válida e apresentar um documento de identificação oficial com foto recente e em bom estado de conservação. O curso tem duração de 32 h/a e ocorrerá de 14 a 22 de agosto e dia 4 de setembro, no turno matutino (das 8h15 às 11h45) na Escola Pública de Trânsito, na Asa Sul.

*Com informações da Agência Brasília