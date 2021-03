PCDF prende dois homens por roubo na Asa Sul

A operação Knockdown, realizada nesta terça-feira, tem o objetivo de reprimir a ocorrência de crimes desse tipo no DF

A Polícial Civil do Distrito Federal prendeu homens, 28 e 44 anos, sob a suspeita de roubo, na região administrativa da Asa Sul. A operação Knockdown, realizada nesta terça-feira, tem o objetivo de reprimir a ocorrência de crimes desse tipo no DF.

Segundo as informações, o primeiro detido vive em situação de rua teria assaltado uma farmárcia, localizada na CLS 309, em outubro do ano passado. Na ocasião, o homem estaria em posse de uma faca e atuava com um cúmplice, não identificado. Durante o roubo, a dupla teria furtado medicamentos, dinheiro e celulares dos funcionários do local. Caso seja condenado, a dupla pode cumprir entre 6 e 15 anos de detenção.

O segundo detido também vive em situação de rua e teria assaltado uma clínica, na CRS 509, em fevereiro de 2021. De acordo com a polícia, o homem fingia ser um cliente e anunciava o assalto, tendo posse de uma arma de fogo. Durante o assalto, o homem levava dinheiro e celulares das vítimas.

Ele chegou a ser preso em novembro, porém estava em liberdade provisória após assaltar uma barbearia. Agora, responderá por dois processos. Casos seja condenado, pode ficar preso por até 15 anos.