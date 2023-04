Startup brasiliense faz sucesso ao baratear reformas de imóveis

Há quatro anos no mercado, Flug já atendeu clientes de 13 estados brasileiros

Amanda Karolyne

Reformar um imóvel pode ser sinônimo de gastos infinitos e muita dor de cabeça para o proprietário. Mas onde muitos enxergam um enorme problema, os idealizadores da startup Flug encontraram uma grande oportunidade de negócio. A empresa brasiliense desenvolveu um serviço que permite a redução dos custos com reformas em até 80%.

A experiência, iniciada em 2019, tem dado tão certo que a Flug tem feito jus ao seu nome de batismo (Flug significa “voo” em alemão). O negócio criado por dois jovens engenheiros realmente está voando cada vez mais alto, com números impressionantes. A tecnologia oferecida pela startup já atendeu grandes nomes do mercado nacional e repartições públicas, como o Hotel Nacional de Brasília, Unesco, Sebrae, Teatro Nacional e Ministério das Relações Exteriores e da Agricultura.

Clientes de outros 12 estados além do DF foram atendidos pela Flug, que soma, nesses 4 anos de voo, mais de 1 milhão de metros quadrados reformados.

A Construtech (nome que se dá a empresas de tecnologia do ramo da construção civil) está avaliada em R$ 12, 5 milhões. Os números impressionantes do negócio fizeram brilhar os olhos de 92 investidores que decidiram embarcar nessa viagem promissora. Juntos, esses “tubarões” destinaram quase R$ 1,7 milhão para fazer o negócio ir ainda mais longe.

Tecnologia

O combustível para esse voo promissor é o uso de uma tecnologia de “escaneamento a laser” de ambientes. Ela oferece mais precisão e rapidez à elaboração dos projetos arquitetônicos. “É um equipamento que em questão de segundos consegue digitalizar a realidade toda, tudo que a gente consegue ver a olho nu e trazer isso para o computador de uma forma super otimizada, rápida e digital”, explica o CEO da Flug, Pedro Pellegrino.

Ele e o sócio, Matheus Guedes, se conheceram ainda durante a graduação em engenharia, na Universidade de Brasília (UnB).

Ao longo das experiências que ambos tiveram, perceberam que a fase de levantamento é crucial para o sucesso de uma reforma. “É quando a gente pega uma trena e começa a fazer um croqui do lugar, para entender o que de fato tem lá”, explica.

Esse problema era facilmente solucionado em obras de grande porte, que já usavam a tecnologia do escaneamento a laser. Mas o preço alto do equipamento dificultava seu uso em projetos menores. A Flug resolveu esse problema. Pedro pontua que isso trouxe um avanço muito grande para o mercado, porque até então, esse equipamento que não é uma coisa muito nova no mercado, não era utilizado pela grande maioria, por serem equipamentos muito caros.

A Flug nasceu dentro da faculdade, em 2019, com 12 meses para tentar dar certo. “Chegou no décimo primeiro mês, não deu certo e a gente estava com um risco enorme de quebrar. E nos 47 do segundo tempo, a gente apostou nessa nova tecnologia e deu super certo”, conta o engenheiro.

Próximos passos

O próximo voo da empresa agora é em direção ao uso da inteligência artificial. Pedro conta que, agora, com a nova captação de recursos feita por meio da Bridgehub (plataforma que conecta investidores e empreendedores), a Flug está desenvolvendo um aplicativo para celular que vai permitir esse escaneamento dos ambientes.

“Aqui eu tenho o celular que está interpretando em tempo real, mandando um feixe de laser e capturando as informações e, no final da leitura, ele já me entrega um modelo 3D onde eu posso fazer meu projeto, entender como seria a divisão do ambiente e tudo. O que o arquiteto levaria dias para medir com a equipe, o aplicativo leva minutos para desenvolver”. De acordo com Pedro, a ideia desse aplicativo é democratizar ainda mais o acesso a essa tecnologia.

Clientes satisfeitos

Arnaldo Pinho, diretor de um escritório de arquitetura cliente da Flug, conta que está com a startup desde o ínicio. Ele buscava uma forma de automatizar a medição de um projeto. “Às vezes a minha equipe ficava lá, uma semana inteira fazendo isso. Então a gente buscou e acabou chegando na Flug”, afirma.

Ele acredita que com esse serviço da Flug, hoje a equipe dele pode focar mais na criatividade do projeto.

Porque antes, era preciso uma semana para que a equipe fizesse o levantamento de um projeto.

“E hoje o Pedro faz o escaneamento, manda para a gente em uma nuvem de pontos – como se fossem vários pontinhos que a gente liga os pontos. E isso facilita muito para a gente”, continua.

Geração de empregos

Toda essa transformação que a Flug trouxe ao mercado foi construída, também, com o apoio de uma equipe de 22 profissionais.